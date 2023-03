Governo federal autoriza uso da Força Nacional no Rio Grande do Norte

Em meio aos ataques de criminosos no Rio Grande do Norte, o governo federal autorizou nesta terça-feira (14) o uso da Força Nacional no estado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que o pedido partiu da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).

O estado vem registrando ataques em série desde segunda-feira (13). Prédios públicos e veículos de prefeituras foram alvo de ações incendiárias. De acordo com o governo potiguar, disparos de armas de fogo também foram registrados em algumas localidades. Até as 15h desta terça, ao menos nove suspeitos de envolvimento com os ataques haviam sido presos.

Durante a madrugada de terça, dez cidades do Rio Grande do Norte sofreram ataques simultâneos a tiros e com incêndios. Os atentados ocorreram entre meia-noite e 3h nas cidades de Natal, Parnamirim, Acari, Caicó, Campo Redondo, Cerro Corá, Jaçanã, Lajes Pintadas, Santo Antônio e São Miguel do Gostoso.

Novos ataques à luz do dia foram registrados, e, até agora, 19 cidades foram alvo de uma facção criminosa. Segundo a polícia, os ataques são uma retaliação diante de medidas de combate à criminalidade.

Os alvos foram prédios públicos, como o fórum e a Secretaria Municipal de Obras de Parnamirim, cidade da região metropolitana de Natal. Foram ao menos 30 tiros contra o fórum, além de artefatos caseiros para queimar o prédio. Na secretaria, dois veículos foram consumidos pelas chamas.

Ainda em Parnamirim, ônibus escolares foram atingidos por tidos e um coletivo acabou incendiado. Para o expediente normal ocorrer nesta terça, a guarda municipal da cidade precisou ser acionada a fim de fazer a segurança do prédio público.

A capital também foi alvo dos criminosos. Por volta de 0h50, seis suspeitos atearam fogo em um supermercado, em Felipe Camarão, bairro da zona oeste de Natal. Eles fugiram após o ato criminoso. Policiais estiveram no local e apreenderam coquetéis molotov deixados pelos criminosos.

Os funcionários do supermercado também foram ao estabelecimento e conseguiram controlar o fogo. Ninguém foi preso até o momento.

Houve confronto entre a polícia e os suspeitos dos ataques. Informações preliminares dizem que um criminoso foi baleado e morreu. Outros três foram detidos pelos agentes de segurança, o que será divulgado pela polícia ainda nesta terça.

Com dezenas de veículos, prefeitura, postos da polícia e fórum atingidos, a polícia está nas ruas, e o policiamento nessas cidades foi reforçado a fim de identificar os autores dos crimes.