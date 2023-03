Governo investe R$ 255 milhões em obras de infraestrutura em Rondonópolis

O Governo de Mato Grosso realiza uma série de investimentos em infraestrutura no município de Rondonópolis, que fomentam a agricultura, o turismo e o desenvolvimento econômico. Entre convênios, construção de novas rodovias e restaurações, o terceiro maior município de Mato Grosso recebe R$ 255 milhões em obras realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT).

Três obras que eram aguardadas há anos pela população do município foram tiradas do papel e, já licitadas e contratadas, começaram a ser executadas em 2023. Com a implantação das MTs 471, 383 e 040, o assentamento Carimã, a Vila Naboreiro e a Comunidade do Miau vão ser interligadas por asfalto.

Com 27,86 quilômetros de extensão, a Sinfra-MT asfalta a MT-383, ligando o Parque de Exposições até a Vila Naboreiro, passando também pela comunidade de Três Pontes. O investimento realizado pelo Governo do Estado é de R$ 32,1 milhões. A obra já está em andamento, com a empresa contratada trabalhando.

A obra para asfaltar 42,3 km da MT-471/040, entre o entroncamento com a BR-163 até o Assentamento Carimã, já teve a ordem de início expedida, aguardando o término do período chuvoso para ter início. Será realizado um investimento de R$ 38,2 milhões para garantir um acesso pavimentado à região, que tem grande potencial turístico, com trilhas e balneários.

A empresa contratada para asfaltar os 29,1 km que ligam a MT-471 até a Comunidade Miau também já está trabalhando no trecho. O investimento realizado pela Sinfra-MT é da ordem de R$ 34,4 milhões e vai atender os moradores da Zona Rural de Rondonópolis e fomentar a agricultura familiar e também o turismo.

Restaurações

A Sinfra-MT está finalizando a revitalização da MT-471, a popular Rodovia do Peixe. Um dos principais destinos turísticos de Rondonópolis, a estrada margeia o Rio Vermelho e dá acesso a restaurantes, parques e atrações naturais. O valor investido é de R$ 2,1 milhões para os 23,4 km da rodovia.

Também está praticamente finalizada a restauração da MT-270, com 29,14 km de extensão. Com um investimento de R$ 15,5 milhões, a estrada liga Rondonópolis, a partir do entroncamento com a BR-163, até o distrito de São Lourenço de Fátima, localizado em Juscimeira.

Por fim, a ordem de serviço para reconstrução de 10 km do Anel Viário de Rondonópolis já foi assinada.

Convênios

Seguindo a política de descentralização de recursos promovida pelo Governo do Estado, a Sinfra-MT firmou convênios com a Prefeitura de Rondonópolis para a execução de obras de recuperação de asfalto, assim como transferência de aduelas e luminárias de LED do Programa MT Iluminado. Com os convênios, o Estado transfere os recursos para a Prefeitura, que fica responsável pela execução das obras.

Dois convênios foram assinados para restauração e construção de asfalto novo nos distritos industriais de Rondonópolis, totalizando R$ 110 milhões. São R$ 50 milhões para recuperação do chamado Distrito Velho e R$ 60 milhões para asfalto, drenagem e sinalização no Distrito Vetoraso.

Por meio do Programa MT Iluminado, a Sinfra-MT transferiu 18.085 luminárias de LED, trazendo maior durabilidade, qualidade de iluminação e economia de recursos públicos.

Também foram transferidos 288 metros de aduelas de concreto, que serão utilizadas para substituir 12 pontes de madeira no município.

Obras Concluídas

Duas obras aguardadas pela população de Rondonópolis foram entregues pelo Governo de Mato Grosso em 2022. A construção de uma nova ponte de concreto sobre o Rio Vermelho e a implantação da Avenida W11 garantiram uma nova rota para o município, facilitando o trânsito em toda a região do bairro Sagrada Família. O investimento realizado pela Sinfra-MT nessas duas obras é de aproximadamente R$ 30 milhões.

Obras na Região

A Sinfra-MT também realiza outras obras em municípios vizinhos. É o caso da MT-459, que liga Pedra Preta ao Terminal Ferroviário de Rondonópolis, a pavimentação da MT-470, em São José do Povo, a restauração da MT-458/459 entre Pedra Preta e São José do Povo, assim como as recuperações das MTs 370 e 299, uma ligando a BR-163 até o município de Itiquira e a outra até o Terminal Ferroviário de Itiquira.