Gripe aviária | Chile abate quase 40 mil animais

Quase 40 mil aves em fase de reprodução foram abatidas no Chile, devido à propagação da gripe aviária, detectada em uma fazenda na região de O’Higgins. A informação é do Serviço Agropecuário (SAG) do país sul-americano.

Os abates das aves ocorreram acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), segundo as autoridades locais. Apesar disso, o SAG indica que foi um surto bastante limitado. Assim, o órgão chileno afirma que há necessidade de alarmar a população.

Ainda dessa forma, o SAG lembrou que o risco de contágio pelo vírus da gripe aviária é apenas para os trabalhadores expostos a secreções de aves infectadas. Nesse sentido, o serviço reforçou que, até o momento, não houve transmissão entre humanos no Chile.

Por fim, o órgão destacou que a gripe aviária não é uma doença que se transmita por meio da ingestão de alimentos. Por isso, ressalta o SAG, é seguro consumir derivados de aves de distribuidores formais e com resolução sanitária.

Gripe aviária faz Chile suspender exportações

Dessa forma, diante de surtos de gripe aviária, as exportações de carne de frango estão suspensas pelo Chile desde o início desta semana. Segundo o governo local, 12 regiões chilenas têm ocorrências da doença, que já afetou 27 espécies de aves no país.