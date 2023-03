Homem abre fogo, fere ao menos dois alunos e fecha escola nos EUA

A polícia de Arlington, no Texas, nos Estados Unidos, respondeu a um ataque a tiros em uma escola de ensino médio na manhã desta segunda-feira (20).

As informações iniciais apontam que um suspeito abriu fogo em frente ao colégio e atingiu ao menos dois estudantes por volta das 7h30 no horário local (9h30 no horário de Brasília).

Ambos foram atendidos por equipes médicas, mas a situação de saúde deles ainda não foi informada. A escola está fechada, inclusive com professores e alunos trancados dentro do prédio.

No Twitter, a polícia local informou que, “nesta manhã, foi chamada na Lamar High School para investigar uma denúncia de tiroteio que ocorreu do lado de fora das salas de aula. A cena do crime está preservada, e o suspeito de atirar foi preso. A escola está interditada por tempo indeterminado. Nós vamos fornecer mais detalhes quando tivermos novidades”.

Os agentes de segurança pediram que pais, alunos e a comunidade de Arlington mantenham distância da escola enquanto a investigação prossegue.

Quando terminar a inspeção das salas de aula e a interdição do prédio terminar, os estudantes, professores e funcionários serão liberados para voltar para casa ao longo do dia.

Em maio do ano passado, um rapaz invadiu uma escola no Texas e matou 19 crianças e dois adultos mortos, além de ferir dezenas de estudantes. O atentado ocorreu em uma escola primária de Uvalde. O atirador morreu no local, possivelmente após um confronto com a polícia.