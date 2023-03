Homem é amarrado em poste após suspeita de estuprar mulher em calçada

Um homem de 38 anos foi preso por suspeita de estuprar uma mulher em situação de rua em Ceilândia, no Distrito Federal. O crime ocorreu na tarde de terça-feira (21). No dia seguinte, o homem teria voltado ao local do crime e foi reconhecido por moradores da região, que o amarraram a um poste e chamaram a polícia.

Segundo a corporação, imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito comete o crime contra a mulher, que aparenta estar desacordada. A vítima, de 56 anos, prestou depoimento e recebeu os cuidados necessários.

O estupro teria ocorrido por volta do meio-dia de terça-feira (21), quando a mulher estava deitada embaixo da marquise de um bar. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o homem atravessa a rua e se aproxima da mulher. Um cadeirante que estava no local testemunhou o crime, mas não pôde interceder. No entanto, ele relatou o fato a outras pessoas.

O suspeito é conhecido na região como “Japão”. À polícia, os moradores informaram que ficaram atentos para o caso de o homem voltar ao local. Na manhã de quarta-feira, Japão foi visto na região, e os moradores o contiveram, o amarraram em um poste e chamaram a polícia.

Ao chegar ao local, os policiais fotografaram o homem amarrado e o levaram sob custódia. Segundo informações obtidas pela Record TV, o suspeito não sofreu violência por parte dos moradores, que apenas o amarraram para que ele não fugisse. O caso corre em segredo de justiça.