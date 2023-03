Homem é condenado a prisão perpétua após matar filhos de 1 ano e outro de 3 meses

O inglês Jordan Monaghan vai ficar para sempre na prisão, após ser condenado pela morte de seus dois filhos e também da namorada.

Os assassinatos causados por Jordan Monaghan foram descobertos quando ele era investigado por ter tirado a vida de sua namorada, Evie Adams, de 23 anos, em 2019. A polícia descobriu que que o criminoso envenenou a jovem com um coquetel de remédios e ainda forjou uma carta de suicídio na tentativa de não ser incriminado.

Para solucionar os crimes, as autoridades tiveram a ajuda de Laura Grey, ex-mulher de Jordan e mãe das duas crianças que também perderam a vida. Ela conta que em 2013, Monaghan sufocou Ruby, uma bebezinha de apenas 3 meses, enquanto dormia na casa em que moravam, na Inglaterra.

O assassino afirmou no documentário que, após ter asfixiado a menina, assistiu ao filme Duro de Matar ao lado do corpo já gelado da garota.

Oito meses depois, Monaghan matou seu outro filho, Logan, de quase 2 anos. Laura afirma que ele levou o menino para brincar em uma piscina pública da região enquanto ela se recuperava de uma gripe.

Ao retornar, com a criança já morta no colo, o homem disse que o garoto estava dormindo e colocou-o no carrinho. Quando Laura foi checar, percebeu que o filho não estava respirando e chamou uma ambulância. Enquanto eles esperavam, Monaghan fez massagem cardíaca para não passar como suspeito da morte. Infelizmente, Logan chegou morto ao hospital.

Laura diz que seu antigo relacionamento era completamente abusivo, pois o marido deixava as crianças doentes de propósito para que ela não saísse de casa. Ela revelou ainda que ele abusava dos filhos diariamente.

Em 2018, Monaghan foi preso como o principal suspeito da morte dos filhos, mas logo foi solto, devido à complexidade do caso. Foi nessa saída da cadeia que ele matou sua então namorada.

A polícia, mais tarde, finalmente conseguiu provar que todas as acusações eram verdadeiras, e, em 2021, Jordan foi condenado à prisão perpétua.