Homem é indiciado por maus-tratos após chutar cachorro em elevador

Imagens de câmera de segurança de um elevador registraram o momento em que um homem agrediu o próprio cachorro. O caso ocorreu em condomínio, localizado na Bela Vista, bairro nobre do centro da capital, na segunda-feira (27).

No vídeo, às 22h56, o homem chuta pelo menos quatro vezes o cão, que fica acuado em um canto do elevador. Quando a porta abre, o dono sai e animal não vai atrás com medo que a agressão possa repetir.

De acordo com a Polícia Civil, o agressor maltratava diariamente o cachorro com socos e pontapés. Nesta terça-feira (28), policiais civis e integrantes do instituto Eu Luto pelos Animais foram até o apartamento do homem e resgataram o cão.

A ONG foi a responsável pela formalização da denúncia à Polícia Civil. O deputado estadual Rafael Saraiva (União Brasil) compartilhou pelas redes sociais que também acompanhou o resgate.

O dono será indiciado por maus-tratos, e o caso foi registrado no 1ª Delegacia Seccional do Centro, responsável pela investigação. Enquanto, o animal ficou sob os cuidados do instituto.