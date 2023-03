Homem é preso após invadir escola armado com facão

Um homem foi preso após invadir uma escola estadual com um facão, em Barbacena, a 172 quilômetros de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (02). De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido e a identidade do suspeito não foi divulgada, muito menos a motivação da invasão.

Em um dos vídeos divulgados na internet, gravado pelo que parece ser um aluno da escola, é possível ver o homem pulando a grade e entrando na instituição com o facão. Outro vídeo mostra vários policiais militares na parte externa da instituição. Um terceiro vídeo registra o momento em que o suspeito é conduzido para fora do local pela PM.

Militares que estão no 9º Batalhão disseram que novas informações podem ser repassadas pela Comunicação em horário comercial, nesta sexta-feira (03).