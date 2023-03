Homem é preso em flagrante pela Polícia Civil após furtar estabelecimento comercial

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil (PJC), após cometer o crime de furto em um estabelecimento comercial em loja de departamento. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (16), na região central de Tangará da Serra-MT.

Conforme informações da Polícia Civil, o suspeito furtou durante a manhã uma residência no bairro Vila Santa Teresina e no período da tarde entrou no estabelecimento e subtraiu eletroeletrônicos se utensílios de cozinha.

A PC teve conhecimento do crime e de imediato fechou o cerco e prendeu o indivíduo na rua com pertences furtados.

Os investigadores foram até a casa do suspeito e na residência foi localizado outros produtos que também podem ser de furto ou roubo.

Diante da circunstância, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia do município.