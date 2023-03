Homem é preso em flagrante pela Polícia Civil depois de agredir vítima na frente dos filhos

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na segunda-feira (27), em Vila Rica, por agressão e ameaça contra a ex-esposa.

No domingo, a Delegacia de Vila Rica recebeu solicitação do pronto atendimento municipal informando sobre a entrada de uma vítima com sinais de agressão.

Ela relatou que foi buscar os filhos, no local informado pelo suspeito, que estava em um supermercado da cidade. Ao abrir a porta do veículo para que as crianças entrassem, ela foi ameaçada pelo ex-marido, que disse que lhe daria ‘cinco tiros na cara’. Ao tentar sair com o veículo, o homem a impediu e ao pedir que ele saísse da frente do carro, a vítima foi agredida fisicamente, com um soco na boca e ainda ofendida com palavras de baixo calão. Em seguida, o agressor fugiu do local. Todas as agressões foram presenciadas pelos filhos menores de idade.

Os policiais militares chegaram a fazer buscas pelo suspeito, mas não o localizaram no domingo.

Na segunda-feira, a equipe da Delegacia de Vila Rica continuou as diligências e localizou o suspeito, que foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal.