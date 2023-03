Homem é preso em flagrante por cárcere privado e importunação sexual contra adolescente

Policiais civis de Alto Garças, na região sul do Estado, prenderam em flagrante nesta sexta-feira (31) o suspeito pelos crimes de cárcere privado para fins libidinosos e importunação sexual contra uma adolescente de 16 anos, moradora da cidade de Campo Verde-MT.

O suspeito também é de Campo Verde e conhecia a adolescente. Ele a atraiu para o veículo e prometeu presenteá-la com um celular novo, porém, disse que a menor teria que acompanhá-lo até a cidade de Mineiros, em Goiás, para buscar o aparelho.

A adolescente entrou no carro do suspeito na tarde desta quinta-feira, porém, durante o trajeto, o criminoso passou a realizar investir sexualmente contra a vítima, passando a mão no corpo da garota, sem o consentimento dela. O agressor também se negou a parar o carro, dizendo que a menor teria que ‘pagar’ pelo celular com favores sexuais.

A vítima ficou desesperada e começou a chorar, o que fez com que o autor parasse o carro em um posto de combustíveis na cidade de Alto Garças. Ela conseguiu fugir e acionar sua família.

Policiais da Delegacia de Campo Verde entraram em contato com investigadores de Alto Garças, que se deslocaram até o posto de gasolina e prenderam o autor em flagrante na noite de ontem. A vítima será encaminhada aos familiares em Campo Verde pelo Conselho Tutelar de Alto Garças.