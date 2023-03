Homem flagra enfermeira jogando o filho recém-nascido de dois dias em incubadora

Uma enfermeira de um hospital de Nova York, nos Estados Unidos, foi flagrada pelo pai de um recém-nascido ao maltratar o bebê na UTI neonatal da unidade de saúde.

De acordo com a NBC New York, Fidel Sinclair, o pai do pequeno Nikko, gravou a enfermeira ao virar a criança sem nenhum zelo. Nas imagens veiculadas pela emissora americana, é possível ver o recém-nascido ser jogado na incubadora.

A filmagem feita por Sinclair aconteceu dois dias após o nascimento de Nikko, que precisou ser medicado com antibióticos logo após o parto. A gravação foi feita por uma fresta da cortina da UTI da maternidade.

“Estou feliz de estar lá. Deus que me enviou”, desabafou Sinclair à NBC New York. “Se não fosse por Deus, nós nunca veríamos nada disso acontecer. E isso continuaria acontecendo durante a noite, não só com ele, mas com outros bebês também.”

A mãe de Nikko, Consuelo Saraiva, contou à imprensa o sentimento ao ver as imagens do filho recém-nascido ao ser maltratado pela enfermeira.

“Foi de partir o coração. Eu não conseguia parar de chorar. Não conseguia sequer dormir”, lamentou Saraiva.

A enfermeira, que não teve a identidade divulgada, foi demitida do hospital e agora será investigada pela polícia. A unidade de saúde, por sua vez, afirmou que conduzirá uma apuração interna e que “manter os pacientes seguros continua a ser a nossa principal preocupação”.