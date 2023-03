Homem invade residência, agride ex-companheira que está grávida e sequestra a própria filha

Um homem é preso após invadir casa de ex-companheira que está grávida de dois meses, realizar agressões e sequestrar a filha de sete meses. O caso aconteceu na quinta-feira (02), no município de Apiacás-MT.

O suspeito utilizou um pedaço de madeira e uma faca para fazer ameaças e agressões contra a ex- companheira que está em outro relacionamento e grávida de dois meses.

Indignado com o fim do relacionamento, o suspeito sequestrou a filha que tem com a vítima de sete meses após realizar a agressão contra a gestante.

A Polícia Civil foi informada sobre o caso e conseguiu prender o suspeito e resgatar a criança sequestrada que foi devolvida a mãe.