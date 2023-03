Homem que abordava mulheres, realizava estupros e roubos é preso em Rondonópolis

Policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (23), um homem suspeito de praticar crimes sexuais e roubar mulheres na cidade de Rondonópolis-MT.

O indivíduo de 37 anos, também estava com um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Comarca de Comodoro, onde é investigado pelo mesmo tipo de crime.

Conforme a apuração da Derf, o suspeito abordava as vítimas em via pública, usando um veículo Citroen Picasso preto cometia o estupro e após praticar a violência sexual, ele roubava e exigia que fossem realizadas transferências via Pix, além de subtrair outros objetos das mulheres.

Crimes em Rondonópolis

Em uma das ocorrências registradas, uma mulher sofreu violência na frente do filho, uma criança de apenas três anos. A vítima informou que retornava para sua residência, na noite de quarta-feira (22), quando na via paralela ao Parque de exposições um veículo a ultrapassou e diminuiu a velocidade. A vítima contou que ultrapassou o Citroen e aumentou sua velocidade, devido à atitude suspeita do condutor que, quando viu que a vítima estava se distanciando, colidiu na parte lateral do veículo dela.

Como o veículo da vítima bateu no meio-fio, o suspeito desceu e começou a bater no vidro do veículo, abriu a porta a agarrando e começou a agredi-la com tapas no rosto. Depois, ele tomou a direção do veículo da vítima e entrou em uma rua escura, quando tentou agredi-la sexualmente, fato que apenas não foi consumado porque a vítima pediu pelo filho, que estava dentro do carro. O criminoso exigiu da vítima a quantia de R$ 7 mil, mas quando disse que não tinha, ele roubou o valor que ela possuía em dinheiro e ainda tirou uma fotografia do rosto da vítima, para ameaçá-la caso o denunciasse.

Ainda na quarta-feira (22), outras duas mulheres foram vítimas de agressão sexual pelo suspeito.

Após intenso trabalho investigativo, a equipe da Derf de Rondonópolis conseguiu localizar o suspeito e prendê-lo na Vila Aurora.

“Não descartamos que haja mais vítimas. Portanto, se houver eventuais vítimas, que busquem a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos ou a Delegacia da Mulher para o registro dos fatos”, alertou o delegado Santiago Sanches.