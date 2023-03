‘Hospital do Amor’ encaminha para instalações em Rondonópolis

Na tarde de ontem (29), o Projeto de Lei que determina a doação da área para construção do Hospital do Amor / Centro de Diagnóstico Precoce de Câncer de Barretos em Rondonópolis, encaminhado pelo prefeito José Carlos do Pátio, foi votado e aprovado pela câmara municipal. Um anseio de toda a sociedade, uma vez que os pacientes oncológicos da região sul de Mato Grosso, poderão ter acesso ao diagnóstico precoce, aumentando e muito, o sucesso do tratamento.

O vereador Dr. José Felipe Horta que a chegada do Hospital do Amor ao município, vem de encontro com o anseio da sociedade. ‘’Antes de estar vereador, sou médico e sei as dificuldades enfrentadas pelos pacientes oncológicos e seus familiares. Era preciso essa importante ação política para nossa região. O primeiro passo para tornar um sonho em realidade, é acreditar que ele é possível’’, destacou o vereador.

Foram necessárias duas fases até o momento, uma vez que o vereador Dr. José Felipe atendeu, inicialmente, um pedido do ex-vice-presidente do PODEMOS, Valdir Correia, há dois anos, solicitando uma pauta política com prefeito José Carlos do Pátio, para a aquisição de uma área para construção do Hospital do Amor de Barretos em Rondonópolis. A experiência médica e articulação do vereador Dr. José Felipe, se deu nos andamentos positivos para as ações do poder executivo. No andamento do projeto, a Associação do Câncer, prefeito José Carlos do Pátio e os vereadores Dr. José Felipe Horta Jr. (PODEMOS), Ozeas Reis (PP), Batista da Coder (SD) e Marisvaldo (UB), articularam junto ao deputado Nininho, uma reunião com o governador Mauro Mendes, para ajudar com os custos das instalações do Hospital do Amor de Barretos em Rondonópolis, uma vez que o município não teria condições arcar com todos os gastos do projeto, que ficou na casa de R$ 35 milhões.

Após reunião com governador, inicia-se a segunda etapa, onde foi criada uma comitiva rumo ao Hospital de Barretos – SP, onde estavam presentes o governador Mauro Mendes, reitora UFR, Analy Castilho Polizel de Souza, presidente do consórcio de saúde do sul de MT e prefeito de Poxoréo, Nelson Paim, secretária de saúde de Rondonópolis, Izalba Diva de Albuquerque Oliveira, secretária de saúde de Pedra Preta, Karine Alves Lopes, deputado Nininho, vereadores Dr. José Felipe Horta, Ozeas Reis, Batista da Coder e Marisvaldo (UB), com intuito de conhecer as instalações e procedimentos ali aplicados. Logo após, o governador Mauro Mendes, após conhecer as instalações do Hospital do Amor de Barretos – SP, assegurou o repasse a Fundação Pio XII de Barretos, para a construção do Hospital do Amor / Centro de Diagnóstico Precoce de Câncer de Barretos, em Rondonópolis.

Na segunda-feira, 27/03, o prefeito José Carlos, confirmou a doação do terreno, para o início das obras. O vereador Dr. José Felipe Horta Jr. agradeceu a sensibilidade do governador Mauro Mendes, deputado Nininho, prefeito e colegas vereadores, por tal avanço na saúde de Rondonópolis e região. ‘’A saúde é uma pauta em que todos devem andar de mãos dadas. Esse é o único caminho para salvarmos vidas’’, pontuou o vereador.