Idosa confunde casa com pousada, e acaba chutada até a morte por morador

Uma idosa de 71 anos foi arrastada, pisoteada e chutada até a morte por um homem de 46, após confundir a casa onde ele vivia com a pousada onde ela estava hospedada. O caso ocorreu na em Barmouth, no litoral do País de Gales.

De acordo com o tabloide britânico Mirror, Margaret Barnes visitava amigos na cidade. Após confundir os locais, ela se deitou na cama de David Redfern. Ao encontrar a instrusa, o sujeito com 1,80 m de altura e 133 kg se descontrolou, e deu início às agressões citadas acima.

Durante o julgamento de Redfern, a leitura de um depoimento da vizinha do homem afirmou que, na noite do evento, ele “parecia um lunático delirante”.

A testemunha afirmou ter saído de casa e encontrado a Senhora Barnes caída no chão, em posição fetal. Ela ainda tentou escorá-la contra uma parede, mas sem sucesso. Questionada, a vítima afirmou sentir dor no “peito”.

A vizinha, que é ex enfermeira, imediatamente acionou a emergência, sob alegação de que a mulher espancada morreria. “O atendente ficou um pouco em pânico, e me aconselhou a iniciar as compressões torácicas”, diz trecho da carta apresentada em tribunal. Infelizmente, Barnes não resistiu.

Outro moradores disseram que, ainda assim, o agressor permanecia “zangado e furioso”, além de afirmar ter sido “violado”. Pensamentos que ele terá muito tempo para digerir, após ter recebido a sentença de prisão perpétua por assassinato.