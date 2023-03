IFMT Rondonópolis abre vagas para professores de Espanhol e Informática

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Rondonópolis está com duas vagas abertas para professores nas áreas de Espanhol e Informática, através do edital 31/2023. A vaga é para atuação de 40 horas semanais e o salário pode chegar à R$ 5.831,21.

Para participar do processo seletivo simplificado, o candidato deverá realizar a inscrição até o dia 09 de março pelo site www.selecao.ifmt.edu.br.

O contrato com o candidato aprovado será de no mínimo seis meses, podendo ser prorrogado. Para obter mais informações sobre o processo seletivo e os requisitos cobrados na prova didática, o candidato deverá acessar o edital completo disponível no site de inscrição.