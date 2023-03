Inflação volta a acelerar e sobe 0,84 em fevereiro

A inflação oficial ganhou força em fevereiro e registrou alta de 0,84%, ficando 0,31 p.p. (ponto percentual) acima da variação de 0,53% apurada no mês anterior, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O avanço foi puxado pelos gastos com educação, que tiveram aumento de 6,28%.

Com a aceleração, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) reverte a tendência de queda da taxa, iniciada em abril do ano passado. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 5,60%, abaixo dos 5,77% registrados nos 12 meses anteriores. Em fevereiro de 2022, a variação havia sido de 1,01%.

A prévia da inflação do mês, divulgada em 24 de fevereiro pelo instituto com o IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15), já projetava um avanço de 0,76% nos preços em fevereiro, resultado 0,21 p.p. (ponto percentual) acima do registrado no mês anterior (0,55%). Os gastos com educação já tinham sido apontados como os principais responsáveis pela alta.