Influencer é atingida por bala perdida durante confusão em boate e perde movimento da perna

Uma influencer de 21 anos foi atingida na perna por um tiro durante uma confusão generalizada na saída de uma boate, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela, a mãe e uma amiga não estavam envolvidas na briga, mas ficaram feridas.

O que era pra ser uma noite de diversão, se transformou em um terror para a blogueira Thaimira, sua mãe Fabiana, e a amiga Juliana. O trio estava curtindo a música na balada quando a briga envolvendo outros clientes do lugar começou.

O conflito se estendeu para fora da boate após os seguranças jogarem gás de pimenta no local, com intuito de dispersar a confusão. Do lado de fora, os homens tentaram conter a situação atirando com arma de airsoft.

“Eles estavam em uma equipe, tudo um do lado do outro dando tiro para todo quanto é lado. Apontaram a arma na minha cara para que eu saísse de lá”, contou Fabiana da Silva Corrêa, mãe da vítima, que foi atingida por uma bala airsoft.

Assustadas, o trio correu em direção ao carro para fugir da confusão. Nesse momento, dois tiros atingiram a perna de Thaimira. No entanto, não se tratava de balas de airsoft, mas de uma arma de fogo. O veículo em que estavam foi atingido por ao menos 12 disparos.

Thaimira ainda tentou dirigir o carro para sair do local, mas desmaiou. Juliana de Oliveira, atingida por uma bala de airsoft, gravou um vídeo mostrando a situação. “Eu tomei um tiro, pelo amor de Deus”, disse, desesperada, ao lado da amiga desmaiada dentro do veículo.

A influencer, que tem um filho de um ano e meio, está internada no hospital e não consegue mexer as pernas. De acordo com informações da Record TV, ela corre o risco de não andar mais. “Eu achei que ia morrer com ela”, disse Juliana.

Um estojo de munição também foi encontrado no suposto carro que teriam feito os disparos. Agora, os agentes analisam as imagens para tentar descobrir quem atirou. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e também lesão corporal.