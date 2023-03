Influenciador que ameaçou atriz recebeu R$ 4.650 em auxílio emergencial durante a pandemia

O influenciador e coach Thiago Schutz, que é acusado de ter ameaçado a atriz Livia La Gatto, recebeu R$ 4.650 em auxílio emergencial, que era distribuído à população carente durante o período da pandemia de Covid-19.

No Portal da Transparência do governo federal são discriminadas pelo menos 14 transferências feitas ao coach. Os valores foram dados ao influenciador entre junho de 2020 e outubro de 2021, todos encaminhados ao município de Salto, no interior de São Paulo.

Milhares de seguidores

Ex-participante de reality show, com a conta profissional do Instagram com mais de 330 mil seguidores e a pessoal seguida por 38 mil pessoas e participante assíduo de podcasts, Thiago ficou conhecido por apelidos como “coach do Campari” ou até mesmo “calvo do Campari” depois de um de seus vídeos em que recusa a bebida de uma mulher viralizou nas redes sociais.

Thiago Schutz é acusado de ameaça à humorista, atriz e roteirista Livia La Gatto após uma sátira feita por ela ao vídeo que viralizou. O coach, que já afirmou que mulheres podem ser “mais caras que uma garota de programa”, encaminhou uma mensagem à atriz em que dizia: “Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso é processo ou bala. Você escolhe”.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 27° DP (Campo Belo), que investiga o caso.