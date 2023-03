Inscrições abertas para os Jogos Escolares e Estudantis Municipais

Chegou a hora das escolas das redes pública e particular inscrever suas equipes para participar dos Jogos Escolares e Estudantis Municipais 2023. O campeonato vai eleger os melhores times de estudantes da cidade nas modalidades futsal, vôlei, handebol e basquete, tanto no feminino quanto no masculino.

As inscrições estão sendo feitas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que fica localizada na rua Otávio Pitaluga no bairro La Salle, próxima à Câmara de Vereadores e vão até o dia 28 de março. As escolas devem organizar suas equipes e também os atletas que competem nos esportes individuais, apresentando o número do RG e a data de nascimento no ato da inscrição.

Os jogos se dividem em duas categorias: “A” para os atletas nascidos nos anos de 2006, 2007 e 2008 e a categoria “B” para os estudantes nascidos nos anos de 2009, 2010 e 2011. O Congresso técnico está marcado para o dia 11 de abril e as primeiras disputas dos jogos estão marcadas para o dia 24 de abril.

Nesta edição dos Jogos Escolares estarão nas disputas individuais os atletas de badminton, xadrez, judô, atletismo, natação, tênis de mesa e ginástica rítmica.

A secretária Suzan Meire convoca todas as escolas do município para inscrever seus alunos e participarem desse momento festivo para o esporte estudantil de Rondonópolis. Ele espera a participação maciça dos estudantes, dentro das quadras e também nos espaços esportivos onde vão acontecer os jogos torcendo pelas equipes.