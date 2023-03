Investigadores cumprem 8 mandados para apurar desaparecimento de jovem maranhense em MT

A Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou nesta quarta-feira (08), na zona rural do município de Campo Verde (MT), a operação “Invenire”, para cumprimento de oito mandados judiciais.

Ao todo estão sendo cumpridos, três mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão domiciliar, tendo como alvos indivíduos investigados no desaparecimento do jovem, Jocenilton Costa dos Santos, de 22 anos.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, roubo com restrição de liberdade da vítima, tortura seguida de morte e ocultação de cadáver.

As diligências iniciaram após a Delegacia de Campo Verde ser comunicada acerca dos fatos, no dia 08 de janeiro de 2023. O irmão da vítima relatou que Jocenilton foi visto pela última vez em um bar, no assentamento Santo António da Fartura.

Conforme narrativa, Jocenilton enviou um áudio para o irmão falando que estava na cidade de Campo Verde com uma mulher, e abasteceria a moto para ir embora, porém acabou desaparecendo. Dias depois a moto que a vítima usava apareceu em frente ao bar, onde ele foi visto pela ultima vez.

O comunicante informou que a vítima estava morando na região há 4 meses, não conhecia ninguém, bem como achou o tom de voz do irmão forçado. Ainda segundo apurado, a mãe da vítima e do comunicante, respectivamente, moradora no Estado do Maranhão, recebeu pedido de dinheiro para soltar a vítima.

No decorrer das apurações, os policiais civis cumpriram busca e apreensão na casa do patrão da vítima, onde foram colhidas provas e indícios, que possibilitaram a representação dos oito mandados judiciais, deferidos pelo juízo da Comarca de Campo Verde.

De acordo com o delegado que coordena as investigações, Philipe de Paula da Silva Pinho, embora não se tenha comprovado o envolvimento do patrão da vítima com o desaparecimento, este demonstrou medo ao depor sobre os fatos.

“No celular dele foram encontradas conversas referentes as supostas negociações, para resgatar a moto de Jocenilton. Informações estas que resultaram na identificação dos supostos autores, e na decretação das referidas prisões”, destacou o delegado.

Nos autos do inquérito foi representado pelas prisões temporárias (30 dias) dos envolvidos, subsidiadas pelas prisões preventivas, pela busca e apreensão domiciliar, e busca exploratória (extração dos dados dos suportes eletrônicos), além da constatação de elementos que apontando para um possível acerto de conta relacionada a droga ou briga em bar.

O trabalho operacional para cumprimento das ordens judiciais visa o esclarecimento do caso, além do principal objetivo que é a localização da vítima. Nos próximos dias, novas diligências serão realizadas com a participação de cães do canil do Corpo de Bombeiro Militar.

Participaram da ação os policiais civis de Campo Verde com apoio da Delegacia Municipal e Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste, e da Gerência de Operações Especiais (Goe).

O nome “Invenire” vem do significado encontrar.