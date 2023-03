Jovem compra teste de DNA, e descobre que mãe traiu o ‘pai’ com o ‘tio’

Ao completar 19 anos de idade, um jovem britânico, da Inglaterra decidiu comprar um kit com teste de DNA, para aplicar no pai e nele mesmo. No entanto, a ideia praticamente destruiu todas as relações entre os familiares do rapaz.

“Recebemos nossos resultados há alguns dias, e fui à seção de parentes de DNA, para verificar minhas correspondências”, explicou o jovem, em postagem na rede social Reddit. “No topo, listava meu pai compartilhando apenas 29,2% de DNA comigo, e sendo previsto para ser um meio-irmão, o que é impossível.”

Em seguida, o rapaz descobriu que compartilha 24,6% de DNA com a prima, o que também a torna uma possível meia-irmã — de acordo com o tabloide Mirror, esse índice entre primos geralmente chega a 12%. “As porcentagens são extremamente precisas e altamente improváveis ​​de serem falsas”, garantiu o jovem. “A única explicação realista para o que eu estava vendo era que meu tio, pai de minha prima e irmão de meu pai, é meu pai.”

Em busca de respostas, ele mostrou o teste à mãe, junto com a pergunta sobre a possível traição: “Nunca vi a cor sumir do rosto de alguém tão rapidamente. Ela pareceu estupefata e então murmurou ‘Que tipo de pergunta é essa? Claro que não.'” No entanto a explicação do rapaz sobre a precisão do resultado levou à mãe aos prantos e ao pedido de que o filho não contasse nada ao pai.

A partir daí rolou um verdadeiro efeito dominó: o jovem contou à prima (agora, meia-irmã). “Ela encerrou a ligação gritando”, contou. O pai notou o comportamento estranho da mãe e foi até o quarto do filho perguntar o que havia com ela. “Contei tudo a ele também”, escreveu, “nas horas seguintes, ouvi toda a minha família desmoronar do lado de fora da minha porta, meus pais começaram uma discussão acalorada, e meus avós correram para ver o que estava acontecendo.”

O tio do rapaz (agora pai) chegou ao local acompanhado da tia: “Tenho certeza de que ouvi meu [antigo] pai [biológico] e ele entrarem em uma briga física.” O jovem afirma estar se sentindo muito mal com os acontecimentos desencadeados pelo teste de DNA e acredita que deveria ter gasto o dinheiro que ganhou de aniversário com outra coisa. “Mas, outra parte de mim está feliz em saber a verdade”, disse.

Internautas foram rápidos em aconselhar o rapaz no momento extremamente delicado. “Ligue para o seu pai, deixe claro que você ainda o vê como seu pai — isso pode realmente ajudá-lo”, sugeriu um comentarista. “Seu verdadeiro pai é o cara que te criou, não o cara cujos genes são mais parecidos”, argumentou outro.