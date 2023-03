Jovem de 15 anos coloca calmante no suco do pai para amigos o matarem

O Balanço Geral acompanha o caso da adolescente de 15 anos que deu calmante ao próprio pai para seus amigos o matarem em Minas Gerais.

Mário Ribeiro da Paz, de 58 anos, foi morto de forma violenta. Segundo a polícia, dois adolescentes e três jovens, com idades entre 16 e 20 anos, foram responsáveis pelo crime.

As investigações apontaram que a casa da família foi invadida. A mulher e a garota teriam se trancado em um quarto, enquanto ela fingia estar com medo, mas tudo estava combinado com os criminosos.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a adolescente procurou os suspeitos dizendo que estava sendo abusada sexualmente por Mário.

Já a garota disse que o crime foi motivado por desavenças dela com a vítima, que não aprovava suas amizades. A missão dela no crime foi colocar calmante no suco do pai para dificultar a resistência ao ataque de agressões.

Dois rapazes de 18 e 20 anos foram presos, enquanto os adolescentes e a filha de Mário seguem apreendidos na delegacia, aguardando a decisão da Justiça.