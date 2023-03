Jovem é esfaqueada pelo ex e morre em ponto de ônibus

Uma jovem, de 19 anos, identificada como Fernanda Gomes dos Santos, morreu após ser esfaqueada em um ponto de ônibus de Diadema, no ABC Paulista, na manhã de quarta-feira (15). O principal suspeito do crime é o ex-namorado dela.

Segundo informações da repórter Luiza Zanchetta, da Record TV, a vítima foi atacada pelo ex, de 20 anos, enquanto esperava pelo ônibus na rua Jovercina Paula de Oliveira, no bairro Conceição. Eles haviam terminado há um mês após dois anos de relacionamento.

O motivo do termino teria sido por ciúme excessivo por parte do homem, que não aceitava o fim do namoro.

Fernanda precisou bloqueá-lo de todas as redes sociais, mesmo assim, ele continuou perseguindo. Segundo amigos próximos da jovem, ele afirmava que “se ela não fosse feliz com ele, não seria com mais ninguém”.

De acordo com a Polícia Civil, um amigo dele teria participação no ataque.

Conhecia a rotina de Fernanda

Por conhecer a rotina da vítima, o suspeito sabia exatamente o local que deveria esperar a ex-namorada passar. Após os ataques, Fernanda morreu no local.

Logo após o crime, testemunhas que presenciaram a violência, tentaram linchar o homem. O amigo, por outro lado, conseguiu fugir.

O ex-namorado de Fernanda foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhado ao Hospital Municipal, onde permanece internado sob escolta da Polícia Militar. Segundo a corporação, assim que receber alta, será encaminhado à carceragem.

Por meio da nota, a Fundação Florestan Fernandes, escola de cursos profissionalizantes gratuitos, lamentou a morte da jovem. Ela era aluna do curso de Departamento Pessoal.

O caso foi registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Diadema.