Jovem morre atropelada por uma carreta após desequilibrar e cair de moto em rodovia

Uma jovem de 22 anos, identificada como Amanda Thais Costa Barbosa, morreu no final da manhã desta sexta-feira (10) na BR-070, em Barra do Garças-MT. A vítima teria se desequilibrado na moto, caído na rodovia e depois sido atropelada por uma carreta.

Segundo informações, o acidente aconteceu no KM 11 da BR-070. Amanda seguia para a casa do tio, quando perdeu o controle da direção da moto. Ela caiu no chão e logo atrás estava uma carreta. O veículo de carga teria passado em cima da cabeça da jovem.

O motorista permaneceu no local e disse à polícia que outra carreta teria provocado a queda da jovem. Neste momento, a polícia investiga se a versão dada pelo homem é verdadeira, pois o motorista não soube dar mais detalhes sobre o suposto veículo carga.

Amanda era recém-habilitada, tirou na CNH em dezembro do ano passado e tinha ganhado a moto há apenas uma semana. A família da jovem, que estava no último ano do curso de Direito, mora perto de onde aconteceu o acidente.

As causas do acidente ainda serão investigadas. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local colhendo informações que serão usadas nas investigações.

O trânsito na BR foi controlado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).