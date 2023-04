Jovem segurava uma criança de colo quando foi abordado por criminosos e executado no meio da rua

Um jovem identificado como Lucas Aparecido Costa, 21 anos, foi executado por uma dupla armada. O homicídio aconteceu nesta sexta-feira (31), no município Barra do Bugres, a cerca de 80km de Tangará da Serra-MT.

A vítima estava andando com uma criança no colo na rua Pantaneira, do bairro Maracanã.

Em determinado momento, dois homens em uma moto se aproximaram, ordenaram que o jovem colocasse a criança de colo no chão e em seguida o executaram e fugiram do local.

A equipe de socorro compareceu na ocorrência, mas nada pôde ser feito pois a vítima morreu na hora.

Esse é segundo homicídio no município de Barra do Bugres em menos de 24h.