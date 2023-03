Jovem viaja para conhecer namorado da internet e acaba morta e carbonizada

O corpo de Laila Vitória Rocha, de 21 anos, foi encontrado carbonizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no último sábado (25). Segundo a delegada do caso, Cristiane Pires Ramos, a jovem morava em Parauapebas, no sudeste do Pará, e estava fazia um mês na capital gaúcha, onde vivia com o namorado, André Avila Fonseca, mais conhecido nas redes como Victor Samedi.

Cristiane contou que, no sábado, vizinhos ouviram disparos de arma de fogo após uma discussão entre um casal. Durante a briga, a mulher gritava por socorro.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Laila já morta. Além dos tiros, o assassino ateou fogo na vítima.

Imagens de dentro da residência mostram esculturas, quadros e uma espada pendurada na parede, que chamaram a atenção da polícia durante a investigação.

O R7 entrou em contato com o advogado de André Avila, Jean Maicon Kruse, mas ele negou participação de seu cliente no homicídio. “A defesa do Sr. André informa que o defendido não praticou os atos a ele imputados na forma que vem sendo estampado em alguns veículos de imprensa local. É necessário esclarecer que com extrema brevidade e no transcurso das investigações a defesa demonstrará a verdade real dos fatos. Sua defesa nega com veemência que os fatos apurados nas investigações possuam motivações religiosas. A defesa do assistido já manteve contato com a autoridade policial gaúcha para mediar a apresentação espontânea de seu cliente, o qual se colocará imediatamente à disposição para colaborar e contribuir com a elucidação dos fatos e busca da verdade”, disse o defensor em nota.