Juizado Volante Ambiental divulga programação em alusão ao Dia da Água

O Juizado Volante Ambiental (Juvam) de Rondonópolis -MT, realizará uma programação em alusão ao Dia da Água e tem como parceiros: UFR, Sanear, Sema Estadual, Policia Militar Ambiental, Seger, apoio : Ministério Sal da Terra e Associação Luz e Sal.

Programação

Dia 21.03 das 08h as 10h – Instituição de ensino Cooperativa de Ensino Alvares Cabral – CEAC.

Programação na forma de oficinas educacionais:

Apresentação de palestras, a partir do tema água e sua importância para o contexto da cidade.

Oficina “ Vida na água” com visualização de microrganismos;

Oficina expositiva de tratamento e qualidade da água e medições de ph;

Dinâmicas de grupo;Fabricação de material de biscuit;

Oficina de plantio de sementes nativas com o envolvimento dos alunos;

Exposição de animais taxidermizados, contextualizando a conexão do sistema hídrico, queimadas, destruição do ecossistema local e morte dos animais;

Dinâmica sobre resíduos sólidos.

Dia 22.03.2022 – a partir das 08h às 09h00 – Escola Estadual Daniel Martins – Palestra Ambiental

Palestrante convidado: Engenheiro Dalton Monteiro Virgílio – Tema: “Água no Município de Rondonópolis”.

Dia 22.03.2022 – a partir das 14h15 a 15h15 – Escola Estadual Silvestre Gomes Jardim – Palestra Ambiental .

Equipe de Educação Ambiental do Juizado Volante Ambiental – Palestrante convidado Professor Doutor Domingos Sávio – Tema da palestra: “Água: um bem para a vida”