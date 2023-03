Laudo aponta que vereadora e namorado morreram por asfixia no Ceará

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará informou na noite desta segunda (06), por meio de nota, que as causas da morte da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL), e de seu namorado, Rickson Pinto, foram asfixia. Os resultados constam nos laudos cadavéricos que foram entregues pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

A principal linha de investigação do caso é a ocorrência de feminicídio seguido de suicídio. Conforme a polícia, Yanny foi vítima de esganadura e depois teve um suicídio forjado com uma corda pelo namorado, que se matou em seguida. A apuração do caso é da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte.

A motivação do crime ainda está sendo apurada, mas amigos da vítima relataram à policia que Yanny Brena não estava querendo mais pagar as contas do namorado. Até o momento, cerca de 20 pessoas já foram ouvidas pela Polícia Civil.

“A SSPDS reforça que a Polícia Civil aguarda receber outros laudos solicitados à Pefoce sobre o local de crime e de imagens de câmeras de segurança, além do laudo de pesquisa de substâncias em amostras de sangue e urina”, disse em nota.

Um laudo divulgado mais cedo apontou que a vereadora sofreu ferimentos no pescoço, no abdômen e também teve unhas quebradas. Yanny era médica, além de vereadora pelo PL e presidente da Câmara de Juazeiro do Norte. Rickson se intitulava como atleta de vaquejada, mas não possuía uma ocupação fixa, conforme as investigações. O casal estava junto desde 2020.

“A unidade segue realizando diligências e oitivas no intuito de elucidar os fatos. Mais informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais em andamento”, completou a Secretaria em nota divulgada à imprensa.

Desde 26 de fevereiro a vereadora tentava encerrar o relacionamento, mas Rickson não aceitava. O casal morava na casa da vereadora, no Bairro Lagoa Seca, onde os corpos foram encontrados pela empregada doméstica.