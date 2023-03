Leilão da Receita Federal tem lotes com quatro iPhones por R$ 400

A Receita Federal de Pelotas (RS) realiza leilão eletrônico na quarta-feira (29), às 9h30. As propostas podem ser feitas até esta terça-feira (28), às 18h.

O evento do Leão conta com mercadorias que foram apreendidas ou abandonadas. No caso dos produtos eletrônicos, eles normalmente vieram de apreensões feitas pelo Fisco em aeroportos, de passageiros que não declararam as compras feitas no exterior.

Para participar do leilão, é preciso ter o certificado digital do portal e-CAC. Todas as demais informações necessárias para poder dar um lance, consultar presencialmente o estado dos lotes, inspecionar as mercadorias, e o telefone para contato, estão disponíveis no edital.

Vale lembrar que os itens são vendidos em lotes, que podem conter mais de um produto. Não é possível comprar uma mercadoria separadamente.

O lote 47, por exemplo, tem quatro iPhones, duas jarras elétricas, uma caneta Xiaomi e duas câmeras de segurança inteligentes. Tudo isso pelo preço mínimo de R$ 400. Os celulares são três iPhones 10 recondicionados e um iPhone 8 plus. Eles não vêm acompanhados de acessários. Os celulares recondicionados são aqueles que foram devolvidos à loja, renovados e recolocados à venda.

O lote 48 também tem quatro iPhones. São três iPhones X recondicionados (também sem acessórios) e um iPhone 8 Plus. Além disso, há um fone de ouvido bluetooh Redmi Airdots 2. O preço mínimo desse conjunto de produtos é R$ 400.

De forma semelhante, o lote 45 é composto por cinco telefones. São três iPhones 7 recondicionados (sem acessórios), um Xiaomi Redmi Note 11 e um Xiaomi Redmi 10C. Os lances começam em R$ 500.

Dois iPhones 8 Plus, um iPhone 7 Plus, um Xiaomi Redmi Note 11 Pro e um carregador novo da Apple são os itens que estão no lote 54, pelo preço mínimo de R$ 500.

O lote 42 conta com outro iPhone 8 Plus e um Apple Watch. Ainda, há: notebook da Asus, mouse da Logitech, relógio inteligente da Xiaomi, display LCD de celular, smartphone da Motorola, além de uma calça para adultos. Tudo isso custa, no mínimo, R$ 500.

Um iPhone recondicionado e três outros smartphones, mais duas câmeras de segurança que compõem o lote 58 têm preço mínimo de R$ 500.Mais smartphones estão disponíveis no lote 56: tem iPhone 8 Plus, três celulares Xiaomi e uma câmera de segurança. Os lances começam em R$ 600.

O lote 59 tem iPhone 11, iPhone 8 recondicionado, Xiaomi Redmi Note 10 Lite e câmera de segurança. Há, ainda, smartphone Poco. O preço mínimo é R$ 600.