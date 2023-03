Lexa cobra até R$ 360 mil por publis após polêmica com Guimê

Como diria Shakira: “As mulheres não choram, as mulheres faturam”. Em meio às polêmicas recentes que envolveram MC Guimê, acusado de assédio, Lexa pode faturar uma boa grana caso decida aproveitar a grande visibilidade em torno do nome dela.

É fato que a cantora tem ficado mais afastada da internet desde o começo das acusações contra o marido. Porém, os valores que a artista cobra por publicidades nas redes sociais foram repassados para agências especializadas em marketing de influência e o R7 teve acesso a esses números.

Os preços para anunciar um produto nas redes sociais de Lexa vão de R$ 96 mil a R$ 360 mil. O valor mais baixo é o que a funkeira cobra para fazer uma publicidade em três tuítes, já o mais alto é o custo de três Stories e um post no feed do Instagram dela.

Além desses pacotes, há outras opções disponíveis para os contratantes. Para um vídeo no TikTok, o anunciante precisa desembolsar R$ 60 mil e uma publicação no feed no Instagram custa o dobro desse valor. O preço para três Stories é R$ 180 mil e um vídeo no Reels mais uma publicação no Instagram sai por R$ 240 mil.

Esses valores altos são explicados pela grande visibilidade que o perfil de Lexa ganhou com a polêmica envolvendo Guimê. Na última semana, os Stories publicados pela cantora alcançaram mais de 17 milhões de contas no Instagram. Segundo dados da plataforma Social Blade, a artista ganhou cerca de 1,6 milhão de seguidores desde a acusação contra o funkeiro.

Por enquanto, Lexa segue com uma presença discreta nas redes sociais. Ela se pronunciou algumas vezes sobre a acusação de assédio e, fora isso, praticamente não apareceu na internet. Caso ela decida mudar de postura, é certo que vai conseguir faturar e não vai ser pouco.