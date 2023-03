Líder de facção criminosa que fornecia armas e drogas em MT é preso

A Força-Tarefa de Segurança Pública (FTSP/MT) prendeu no fim da tarde desta terça-feira (28) um dos líderes da facção criminosa mais atuante em Mato Grosso. A equipe da FSTP-MT recebeu informações de o criminoso, procurado pela Justiça de Mato Grosso, teria retornado ao estado, após permanecer por um período escondido na Comunidade Nova Holanda, na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, ele estaria em Cuiabá em virtude do conflito entre facções que ocorre na região centro-norte do estado. Nesta terça-feira, policiais da Força-Tarefa conseguiram localizá-lo e efetuar sua prisão em um lava-jato na Capital.

Conforme a apuração, o criminoso é um dos líderes de facção criminosa que atua em Mato Grosso e responsável por enviar armas e drogas aos municípios de Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop, na região centro-norte do estado. Ele estava com dois mandados de prisão preventiva em aberto, um expedido pela 2º Vara Criminal de Cuiabá e outro pela 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, pela prática dos crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Fugitivo de penitenciária

Junto com o criminoso que lidera uma facção estava outro fugitivo da Justiça mato-grossense, também com dois mandados judiciais pendentes expedidos pela 1ª Vara Criminal de Sinop e pela Vara Única de São José dos Quatro Marcos pelos crimes de homicídio, roubo e associação criminosa.

O segundo foragido escapou da penitenciária Osvaldo Florentino Leite, em Sinop, em 2012, após serrar as grades da cela em que se encontrava detido. Durante a abordagem nesta terça-feira, ele apresentou documentos falsos aos policiais que, de imediato, deram voz de prisão em flagrante delito e realizaram a identificação real do foragido.

A FTSP/MT é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar e tem atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado em Mato Grosso.