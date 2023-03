Lula diz que atentado contra Moro é ‘armação’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar nesta quinta-feira (23) a manutenção da taxa básica de juros (Selic) em 13,75% pelo Banco Central e comentou que o plano descoberto pela Polícia Federal que tinha como alvo o ex-juiz e agora senador Sergio Moro (União-PR) é uma “armação”.

“É visível que é mais uma armação, mas isso a gente vai esperar, não vou atacar ninguém sem ter provas”, disse o presidente ao ser questionado sobre o fato de estar ou não acompanhando os desdobramentos da operação da Polícia Federal (PF).

Nesta quarta-feira (22), a PF cumpriu 11 mandados de prisão contra suspeitos de planejar os atentados. Durante as apurações, foi identificado que um olheiro, ligado à facção criminosa PCC, estaria fazendo campana na frente da casa do senador, em Curitiba. As investigações mostram que os suspeitos pretendiam realizar os ataques de forma simultânea em vários estados.

A operação foi anunciada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que afirmou que as investigações começaram há cerca de 45 dias, depois que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), informou sobre a possibilidade dos ataques.

“Especificamente em relação ao senador Moro, chamou a atenção, e foi determinante para a PF, o fato de já haver atos de montagem de estruturas para perpetração de crimes no Paraná. Isso que levou parte da investigação a tramitar no Paraná”, afirmou o ministro.

Nesta quarta, Moro apresentou um projeto de lei no Senado com o objetivo de tornar mais duras as penas contra o crime organizado. Ele disse que espera apoio do governo federal para aprovar o projeto como um “pedido de desculpas” por declarações recentes de Lula sobre o senador.

A declaração do ex-ministro e ex-juiz se refere à afirmação de Lula de que alimentava uma ideia de vingança contra o senador quando estava preso, em Curitiba. Para Moro, a fala de Lula — de que “só vou ficar bem quando eu f… com o Moro” — expõe ele e a família a uma situação de “vulnerabilidade”.

Banco Central

Em mais uma ofensiva contra o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, o petista voltou a criticar a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% e disse que o chefe do BC tem que “cumprir a lei”. “Ele precisa cuidar da política monetária, mas também do emprego, da inflação e da renda do povo. É isso que está na lei. Ele não está fazendo isso. Se estivesse fazendo, eu não estaria reclamando.”

Ontem, o BC anunciou a decisão de manter a Selic em 13,75% ao ano, o maior patamar desde 2017. A medida desagradou ao governo federal. Em outra oportunidade, Lula sugeriu revisar a autonomia do banco.

O presidente cumpre agenda no Rio de Janeiro, onde visita o Complexo Naval de Itaguaí para acompanhar os avanços do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, batizado de ProSub. O programa concluiu os testes de imersão do submarino S-41, o “Humaitá”. Ele retorna a Brasília ainda nesta quinta-feira (23).