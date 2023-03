Mãe argentina confunde gêmeos e pede ajuda ao governo para identificar os filhos

Sofía Rodríguez viralizou nas redes sociais ao compartilhar uma história um tanto inusitada sobre seus filhos gêmeos, Lorenzo e Valentín.

A mãe argentina revelou que ela e o marido, Leonardo Costa, não conseguiam mais identificar os filhos.

“Amanhã tenho que ir à polícia para que tirem as digitais dos meus gêmeos e me digam qual é qual. Ganhei o prêmio de Mãe do Ano”, escreveu ela com ironia.

Quando receberam alta da maternidade, Lorenzo e Valentín saíram com pulseirinhas de identificação, mas elas ficaram apertadas rapidamente, o que fez com que fossem retiradas para que não machucassem os bebês.

Para conseguir distinguir os filhos idênticos, Sofía explicou que ela e o marido usavam roupas de cores diferentes.

Acontece que, após as crianças terem vomitado, as roupas foram trocadas com pressa, e toda a confusão começou, sem que eles soubessem mais a identidade dos filhos.

Alguns internautas sugeriram a Sofía e Leonardo que apenas seguissem com a vida, já que os bebês não sabem os próprios nomes. “Escolham vocês quem vai ser quem e pronto”, escreveu um seguidor.

A mãe disse que não poderia fazer isso, já que cada filho tem um histórico médico e identidade própria.

Com ajuda do órgão argentino Renaper (Registro Nacional de Pessoas), a família conseguiu resolver o problema.

“Tiraram impressões digitais e fotos dos bebês para nos dar as certidões. E, graças a eles, hoje sabemos novamente a identidade de nossos filhos”, celebrou a mãe.