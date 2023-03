Mãe de aluno ameaça diretora de escola pública com uma faca

A mãe de um aluno foi detida após ameaçar com uma faca a diretora da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professor Antônio Carlos Rocha, na Penha, zona leste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, a criança ultrapassou o limite de faltas permitidas na escola, e a mulher perdeu o direito a um dos benefícios sociais que recebia. Ela ficou irritada com a situação e foi até a unidade para conversar com os docentes.

Durante a discussão, ela sacou uma faca e ameaçou a diretora. Os PMs, então, foram acionados e chegaram, por volta das 13h, na escola. A mãe do aluno foi contida pelos agentes e encaminhada à delegacia.

Em entrevista à Record TV, ela admitiu que pegou a faca e ameaçou a vítima, porém afirmou que não teve intenção de machucá-la em nenhum momento. A mulher ainda contou que tem três filhos e enfrenta muita dificuldade para criá-los.

Ela disse que ficou muito surpresa quando descobriu que o benefício utilizado para a compra de gás de cozinha foi suspenso, pois não houve nenhum aviso prévio.

O boletim de ocorrência foi registrado no 10º Distrito Policial da Penha, onde a mulher prestou depoimento e foi liberada.

“O Conselho Tutelar foi acionado em razão do ocorrido. As aulas não foram suspensas e a direção do EMEF Prof. Antônio Carlos Rocha está à disposição dos familiares de todos os alunos para quaisquer esclarecimentos”, informou a Secretaria Municipal de Educação por nota.