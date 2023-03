Mãe de menino de 8 anos chama Samu após filho fingir estar inconsciente

A mãe de um menino de oito anos chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Maringá, no norte do Paraná, desesperada logo após achar que o filho estava inconsciente. No entanto, o que ela não esperava é que o garoto fez isso apenas numa tentativa de faltar a escola.

Ao R7, o diretor do Samu, Dr. Maurício Caetano, contou que a mãe ligou para a equipe por volta das 8h da manhã de sexta-feira (17) super desesperada, pois estava há quase uma hora tentando acordar o filho.

Uma equipe com médico, enfermeiro e socorrista foi enviada ao local. Assim que o médico viu os sinais vitais do menino, avaliou que não se tratava de nada grave, mas disse à mãe da criança que precisaria furar o dedo dele para descartar uma hipoglicemia, que é a baixa glicose no sangue.

Segundo Maurício, o menino abriu os olhos assim que soube que precisaria levar uma picada no dedo para realizar o exame.

Quando questionado pela equipe médica, o menino disse estar bem e que apenas não conseguia abrir os olhos para ir à escola.

O médico afirmou que é comum o Samu ser chamado para ocorrências que não possuem caráter de urgência e disse que isso pode atrapalhar o trabalho da equipe. “Importante ressaltar que os trotes atrapalham e ocupam uma equipe que pode faltar para atendimento em uma pessoa que realmente precisa, levando até a morte por não ser atendida a tempo”, relatou.