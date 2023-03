Mãe e filha adolescente ficam feridas após acidente com carro

A condutora de uma moto Biz e a filha de apenas 16 anos ficaram com vários ferimentos após se envolverem em um acidente nesta quarta-feira (15) no bairro Jardim Itália, em Tangará da Serra – MT.

O acidente aconteceu no cruzamento entre a rua 15 e a rua 12. A motociclista estava na rua 15 e acabou cruzando a preferencial e batendo em um carro que seguia na via.

Uma equipe do Samu e uma do Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas. A condutora do carro não ficou ferida.

A Polícia Militar esteve no local isolando a área.