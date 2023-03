Mãe e filho de cinco anos ficam feridos após acidente entre moto e carro

Uma mulher de 42 anos e o filho dela de apenas cinco anos foram vítimas de um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (20) no Loteamento Padre Ezequiel Ramim, em Rondonópolis – MT. A criança teve apenas uma escoriação no joelho e não precisou ser levada pelo Samu.

A condutora da motocicleta estava com o filho pela rua Índio Marçal de Souza, que é preferencial, quando o motorista do Fiat Strada, que seguia pela rua Filemon Pinto, cruzou a via. Ele afirmou que parou para que um veículo passasse, mas não viu a moto.

A mulher foi levada pelo Samu até a Unidade de Pronto Atendimento.