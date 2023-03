Mãe e filhos de 4 e 12 anos são socorridos após acidente em Rondonópolis

Uma mulher de 38 anos e os dois filhos, um menino de 12 e uma menina de 4 anos, ficaram feridos após um acidente no cruzamento da rua Projetada 3 com a José Barriga, na Vila Jardim, em Rondonópolis na noite deste sábado (11). As vítimas estavam em uma motocicleta.

Segundo testemunhas, a mãe e as crianças estavam na rua Projetada e iriam acessar a José Barriga. A condutora da motocicleta achou que daria tempo, já que havia um quebra-molas antes do cruzamento, porém, o carro ‘rampou’ o quebra-molas e acabou batendo nas vítimas.

Duas viaturas do Samu foram acionadas. As crianças foram levadas ao Pronto Atendimento Infantil e a mãe ao Pronto Atendimento adulto, todos com escoriações pelo corpo.

Populares afirmaram que o motorista do carro nem parou no local.