Mãe tiktoker perde guarda do filho após enrolá-lo com plástico filme para postar na web

Uma influenciadora digital americana, com mais de um milhão de seguidores, teve seu filho retirado pelo conselho tutelar após postar a criança enrolada em plástico filme sendo empurrada pelo pai.

Savannah Glembin compartilhou em seu TikTok, nesta segunda-feira (6), um vídeo chorando explicando que seu bebê foi levado pelas autoridades de proteção às crianças, após filmagem de brincadeira se tornar viral.

No vídeo, o filho aparece firmemente enrolado por plástico filme, não conseguindo mexer os braços e as pernas. Além disso, ele é constantemente empurrado pelo pai, que usa um uniforme militar na gravação, caindo diversas vezes na cama do casal.

Savannah afirma que a postagem, que a produtora apagou das redes, foi apenas algo divertido que Hank, seu marido, fez porque Gunner estava entrando no forno e colocando o garfo na tomada.

“Gunner foi levado pelas autoridades até eles avaliarem a nossa casa. Isso porque eu compartilhei um vídeo do meu marido e meu filho brincando”, completa, em prantos.

A tiktoker foi duramente criticada por outros produtores de conteúdos da plataforma, com comentários do tipo: “Não consigo me sentir mal por você” ou “Sem desculpas. Isso não foi nada legal.”

Em sua última postagem revela que o bebê foi devolvido ao casal, ela diz que o caso foi um erro que nunca mais irão cometer.

“Essa semana foi extremamente traumática para nós como família e vamos precisar de um tempo para nos recuperar totalmente.”