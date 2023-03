Mais de 22 mil famílias de Rondonópolis têm direito ao kit gratuito da nova antena parabólica

Famílias de menor renda de Rondonópolis já podem fazer o agendamento para receber o kit gratuito com a nova parabólica digital. Pelo menos 22,8 mil famílias podem ter direito ao serviço gratuito para pessoas inscritas em algum programa do Governo Federal (CadÚnico) e que têm a parabólica tradicional funcionando em casa.

O trabalho é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

Desde agosto de 2022, o serviço começou a ser realizado em Mato Grosso a partir de Cuiabá. Na segunda fase, iniciada em dezembro, famílias de mais 13 municípios passaram a realizar as trocas.

Agora na 3ª fase, estão os municípios de Rondonópolis, Tangará da Serra, Alto Paraguai, Arenápolis, Denise, Nova Marilândia, Nova Olímpia, Pedra Preta, Porto Estrela e São José do Povo estão na lista das 439 cidades da terceira fase do programa.

A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que, quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital, não conseguirá mais assistir à TV. Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada em sua cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

As famílias que utilizam outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital tipo espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não precisam fazer a troca.

O CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, destaca os benefícios da nova antena. “A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi”, afirma. “É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito”.

Para saber se tem direito ao kit gratuito, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br, com o número do CPF ou do NIS em mãos. Outras 13 cidades do Mato Grosso continuam com o agendamento para instalação do kit gratuito liberado. A previsão é que 19,1 mil famílias possam ter direito à instalação gratuita na capital e nas cidades de Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger e Várzea Grande.

SIGA ANTENADO

A Siga Antenado é uma instituição não governamental criada por determinação da Anatel. Sem fins lucrativos, a entidade é a responsável por apoiar a população de menor renda durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).