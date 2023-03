Mais de 900 mil passageiros devem passar pelo BH Airport em março

A movimentação deve seguir em alta no BH Airport ao longo deste mês. São esperados mais de 900 mil passageiros e 8,1 mil operações de aeronaves. O crescimento é de 27% em relação ao mesmo período do ano passado (março/22) e de 3% em relação ao mesmo período pré-pandemia (março/19). Os voos inaugurais para o Piauí e para a Colômbia são as novidades deste mês. Desde o dia 2, os mineiros já contam com mais uma opção de conectividade doméstica. A Azul está ligando Belo Horizonte à cidade de Parnaíba, no Piauí, com escala em Jericoacoara, no Ceará.

O destino contempla a Rota das Emoções, um circuito que passa pelos principais pontos turísticos do litoral cearense, piauiense e maranhense, com destaque para a biodiversidade do Delta do Parnaíba e a exuberância de paisagens como Jericoacoara, Lençóis Maranhenses e Fortaleza. O voo para o Piauí parte do BH Airport às quintas-feiras e domingos, 9h20, pousando em Jericoacoara, às 12h05. O mesmo voo decola do município cearense às 12h55, chegando em Parnaíba às 13h40. Logo em seguida, sai da cidade piauiense às 14h30 e retorna ao BH Airport, com chegada prevista para 17h35. Os voos são realizados por aeronaves Embraer E2, com capacidade para transportar até 136 passageiros.

O destaque dos voos internacionais é a conexão direta BH-Bogotá, que entra em operação no dia 26 deste mês, operacionalizada pela Avianca. Partindo de BH, os passageiros têm opções nos horários de 17h25, durante as quartas-feiras e domingos; 9h05, às terças-feiras e sábados; e 1h25, às sextas-feiras. Já de Bogotá para Belo Horizonte, os voos serão às 7h20, durante as terças-feiras e sábados; 22h30 às segundas e sextas-feiras; e 14h, às quintas-feiras. A nova rota entre Brasil e Colômbia será operada em aeronaves da família A320, com capacidade para até 180 passageiros vivenciarem a experiência de visitar o berço turístico-cultural de cidades históricas, como Medellín e Bogotá, e o paradisíaco Caribe colombiano, em Cartagena.

A nova rota integra os seis destinos internacionais do BH Airport, que passa a operar o triplo de voos em relação ao ano passado. Além da Colômbia (Avianca), Portugal (TAP) e Panamá (Copa Airlines), já estão à venda as passagens para Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos – novas operações da Azul Linhas Aéreas, partindo do BH Airport. O início das operações para Fort Lauderdale será em junho, com frequência de três voos semanais. O voo inaugural para Orlando será em setembro deste ano, com duas frequências por semana. As novas rotas internacionais operadas pela Azul também incluem o destino inédito para Curaçao, a partir de junho.

“Seguimos em evolução, visando alcançar a meta de retomar os patamares pré-pandemia na movimentação de passageiros e aeronaves, apesar dos impactos da maior crise sanitária mundial”, avalia o diretor de Operações e Infraestrutura do BH Airport, Herlichy Bastos. “Um dos pilares da nossa gestão é fortalecer o terminal como hub de conexões que encurta distâncias e aproxima pessoas, ampliando opções de rotas e destinos para todo o país e a conectividade com o mercado global, com conforto, tranquilidade e praticidade, proporcionando a melhor experiência aeroportuária aos passageiros”, complementa.

DESTINOS ATENDIDOS

Entre voos regulares e extras, o BH Airport estará conectado aos seguintes destinos:

Domésticos: Barreiras (BA), Belém (PA), Brasília (DF), Cabo Frio (RJ), Campinas (SP), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Governador Valadares (MG), Guanambi (BA), Ilha de Comandatuba (BA), Ilhéus (BA), Imperatriz (MA), Ipatinga (MG), Jericoacara (CE), João Pessoa (PB), Juiz de Fora (MG), Lençóis (BA), Maceió (AL), Marabá (PA), Montes Claros (MG), Natal (RN), Palmas (TO), Paracatu (MG), Parauapebas (PA), Parnaíba (PI), Patos de Minas (MG), Porto Alegre (RS), Porto Seguro (BA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo – Congonhas (SP), São Paulo – Guarulhos (SP), Teófilo Otoni (MG), Uberaba (MG), Uberlândia (MG), Varginha (MG), Vitória (ES), Vitória da Conquista (BA).

Internacionais: Lisboa (Portugal), Cidade do Panamá (Panamá) e Bogotá (Colômbia).