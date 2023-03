Mala com 11 tabletes de maconha é apreendida no Jardim das Hortências

A Força Tática apreendeu uma mala contendo 11 tabletes de maconha no bairro Jardim das Hortências, na noite desta segunda-feira (6), em Rondonópolis (MT).

Durante patrulhamento tático pelo local que é frequentemente ocupado por usuários de drogas, a Polícia Militar (PM) encontrou a mala contendo os entorpecentes pesando aproximadamente 9 kg.

Ao conversar com a vizinhança, a PM recebeu a informação de que momentos antes uma moça entrou no local com a mala.

A PM realizou diligências para tentar encontrar a mulher, porém sem êxito.

Diante dos fatos, o entorpecente foi apreendido e encaminhado até a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.