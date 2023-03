Mato Grosso expõe potencial turístico na maior feira de pesca do país

Mato Grosso marcou presença na “Pesca e Companhia Trade Show”, a maior feira de pesca do país, que reúne operadores do turismo e profissionais do mercado de pesca com o público e com o mercado interessado. O Estado é um dos principais destinos brasileiros para os amantes da pesca.

O Pantanal, a Amazônia e o Vale do Araguaia são os principais pontos para o turismo de pesca esportiva. A riqueza de espécies nas bacias hidrográficas da Amazônia, do Prata e Araguaia-Tocantins permitem que os pescadores consigam exemplares de pintado, piraputanga, pacu, tucunaré, além de dourado, piraras, pirarucu, matrinxãs e piraíbas, que são as mais procuradas pelos pescadores.

O secretário adjunto de Turismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Jefferson Moreno, considerou como muito positiva a participação de Mato Grosso no evento, que é uma grande vitrine de divulgação do potencial estadual na pesca esportiva.

“A secretaria contou com a parceria de 11 operadores de turismo e representantes de 5 municípios para exporem os seus destinos e empreendimentos no evento. Pudemos mostrar todo o potencial da pesca esportiva em nosso Estado, além de possibilitar novas oportunidades de negócios”, disse sobre o evento, que foi realizado de 23 a 25 de março, em São Paulo.

Proprietário de uma pousada na região do Pantanal, o empresário Gustavo Degani destacou que a participação na feira permitiu a construção networking e a possibilidade de fechar novos negócios.

“A feira foi um sucesso e eu agradeço muito ao Governo do Estado por nos possibilitar essa participação no evento. Fizemos um networking que deve gerar negócios para nós no futuro e já estamos na expectativa para participarmos novamente em 2024”.

O prefeito de Querência, Fernando Gorgen, participou do evento com objetivo de divulgar o etnoturismo com as tribos indígenas na região, proporcionando conhecimento e imersão na cultura dos povos originários.

“É muito bom poder mostrar na maior feira de pesca esportiva da América Latina todo o potencial turístico do nosso Estado, tudo isso é graças ao trabalho do governador Mauro Mendes, e nós agradecemos muito”.

A participação em feiras de turismo é uma das frentes de trabalho mais importantes da Sedec, pois é por meio delas e de eventos similares que novos negócios e empreendimentos podem ser promovidos e desenvolvidos, fazendo com que o mercado turístico mato-grossense seja notado pelos mais diversos públicos ao redor do globo.

Somente neste primeiro trimestre, o Estado participou, além da Pesca e Companhia Trade Show, de mais duas feiras internacionais, sendo uma em Lisboa, em Portugal, e outra em Berlim, na Alemanha.