Mato Grosso | Fêmeas representam 51,29% do abate de bovinos em fevereiro

Mato Grosso encaminhou para o abate em fevereiro 405.108 bovinos. O volume é 14,58% menor que o registrado em janeiro de 2023. Segundo dados do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea), revelam que do total de animais enviados para a indústria 51,29% eram fêmeas, enquanto machos representaram 48,71%.

Os números do Indea sobre abate de bovinos constam no boletim semanal da bovinocultura do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), divulgado nesta semana.

“Por fevereiro deter de menos dias úteis que janeiro, a diminuição já era esperada, neste sentido os envios de machos caíram 29,35% – em função da recuperação das pastagens, contudo, os abates de fêmeas subiram 6,60% no comparativo mensal”, explica o Imea.

Abate de fêmeas com até 24 meses cresce

De acordo com o boletim do Imea, o incremento no abate total de fêmeas foi impulsionado pela maior oferta de fêmeas com até 24 meses, bem como acima de 36 meses. O aumento em relação a janeiro de 2023 foi de 16,22% e 6,11% nos envios, respectivamente.

“Dada a fase de baixa do ciclo, a participação das fêmeas no abate total vem crescendo gradualmente. Assim, em fevereiro de 2023 a proporção de fêmeas no abate total fixou-se em 51,29%, alta de 10,19 pontos percentuais ante a janeiro de 2023. Para março de 2023, a participação das fêmeas tende a se manter em alta, já que o descarte da categoria é mais intenso no primeiro semestre do ano”.