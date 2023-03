Mato Grosso | Recursos para melhoria de logística nas BRs 158 e 242 são liberados

O Ministério dos Transportes afirma já possuir os recursos para melhorar a logística nas obras das BRs 158 e 242 em Mato Grosso. O anúncio foi realizado durante reunião entre o ministro Renan Filho e o governador Mauro Mendes. Os problemas nas duas rodovias federais foram apontados no início do ano pelo chefe do Executivo mato-grossense ao governo federal.

Na BR-242 o principal problema é entre o trecho que liga o distrito de Santiago do Norte e Querência, devido às pendências por questões ambientais.

Já na BR-158 o trecho de 120 quilômetros da rodovia que precisa ser executado, contorna a reserva Marãiwatsédé, cortando os municípios de Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada e Alto Boa Vista, que há anos não conseguem liberação. Isso faz com que os caminhoneiros sofram com os atoleiros, buracos e congestionamentos na via.

Obras dependem do fim de entraves ambientais

De acordo com o ministro Renan Filho, os recursos federais já estão disponíveis. Agora, é necessário aguardar a resolução de entraves ambientais para iniciar as obras.

“São BRs fundamentais para o desenvolvimento de Mato Grosso, da região do Araguaia. E, nós vamos trabalhar duro para realizar essas obras, que é o que o presidente Lula tem nos recomendado. Ele já garantiu os recursos e agora precisamos finalizar as autorizações ambientais dessa obra. No dia 28 de abril, estarei em Mato Grosso e se Deus quiser para dar notícias boas”, adiantou o ministro.

Reunião de janeiro

Em janeiro deste ano, o governador Mauro Mendes esteve com o ministro para tratar sobre a falta de infraestrutura e logística nas Brs do estado. No encontro foi destacado a importância do empenho na liberação da Ferrogrão e obras de melhorias nas BRs 158 e 242.