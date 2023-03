Mato Grosso registra queda de quase 52% no número de focos de calor nos últimos cinco anos

No primeiro trimestre de 2023 foram identificados por satélite 1.167 focos de calor em Mato Grosso. O menor número de focos de calor registrado nos últimos cinco anos. Ao se comparar com 2019, o volume é cerca de 52% inferior aos 2.237 focos nesta época.

Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e representam o intervalo entre os dias 1º de janeiro e 26 de março, entre 2019 e 2023. Os números foram compilados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT).

Neste mesmo período, conforme o levantamento, foram registrados em 2022 um total de 1.506 focos de calor, em 2021 1.381 focos e 2020 um número de 2.653 focos.

Em comparação com o ano passado, a redução de incêndios deste ano é de 23%.

De acordo com a Sema-MT, inúmeros fatores contribuíram para tal resultado. Dentre eles, ações do Governo de Mato Grosso no combate aos crimes ambientais como o desmatamento ilegal, que está diretamente relacionado às queimadas ilegais.

A pasta do Meio Ambiente destaca que mais de R$ 180 milhões foram investidos nos últimos anos no combate e prevenção aos incêndios e desmatamento ilegal, possibilitaram a aquisição de tecnologia, estrutura e insumos para melhorar os resultados.

“Esta redução é reflexo das ações realizadas pelo Corpo de Bombeiros nos anos anteriores, alinhadas ao Plano de Operações para Temporada de Incêndios Florestais. É importante destacar que a Sema e a Sesp intensificaram as operações de fiscalização ambiental em março, o que também pode colaborar para redução dos focos de calor pela presença de equipes em campo”, explica o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), o tenente-coronel BM Marco Aurélio Aires da Silva.

Outro ponto contribuinte para a queda no número de focos de calor foi a criação do Comitê Estratégico de Combate ao Desmatamento Ilegal, Exploração Florestal Ilegal e aos Incêndios Florestais (CEDIF), presidido pelo governador Mauro Mendes, que integrou esforços de diversos órgãos estaduais, federais, de controle e parceiros da iniciativa privada.

Queimada autorizada para limpeza de áreas

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no primeiro trimestre de 2023 foram autorizados pela pasta 101 pedidos de limpeza de áreas com uso do fogo, somando 37.745 hectares.

A queima controlada é o manejo do fogo em áreas previamente autorizadas, com o objetivo de contribuir para a eliminação de biomassa e consequente prevenção de incêndios florestais na época de estiagem.

“A Sema alerta para a necessidade do pedido de autorização para o uso do fogo, ainda que não estejamos no período de proibição. Para solicitar autorização é necessário preencher os requisitos do Termo de Referência, disponível no site www.sema.mt.gov.br ou clicando AQUI“, frisa a Secretaria.