McDonald’s vai servir mix de legumes no lugar das batatas fritas

O McDonald’s da França vai fazer uma importante mudança em seu cardápio a partir do próximo dia 7 de março.

As famosas batatas fritas da rede de fast-food serão trocadas por um mix de legumes como acompanhamento dos lanches, numa busca por oferecer produtos considerados mais saudáveis.

Segundo informações divulgadas pela imprensa francesa, a troca é um experimento da marca e deve durar entre três e quatro semanas para testar o quanto os consumidores vão aceitar essa ideia.

De acordo com a rede francesa, a campanha ocorre devido à vontade dos clientes de “diversificar a sua alimentação”. A ação exigiu meses de preparação, apesar da realização em caráter temporário.

Éloi de la Celle, diretor de compras do McDonald’s, explicou em entrevista ao jornal Le Parisien que a estratégia precisou de bastante tempo para ser organizada. “É um trabalho de longo prazo que começamos em agosto de 2021, para reservar as terras dos nossos 25 produtores parceiros. Depois da semeadura, em março passado, a colheita foi feita em outubro, antes do processamento para o lançamento”.

Doze vegetais foram testados para o mix, tendo sido escolhidos a cenoura, a beterraba e a pastinaca, espécie de raiz.

“Precisávamos de vegetais bem duros, mas com baixo teor de água, que fossem ao corte”, explicou o porta-voz da empresa.

Ele também reforçou que a ideia era garantir que a nova opção continuasse sendo algo atraente e saboroso para os clientes.

Nas redes sociais, a mudança despertou curiosidade e gerou algumas críticas. “Acho exagerado isso, pode oferecer opções, mas não precisa tirar um dos itens mais queridos do público”, opinou um internauta. “Fiquei com vontade de comer para saber se é bom, mas claramente eles vão ter que voltar com as batatas”, ponderou outra pessoa.

Até o momento, não há informações sobre o produto ser oferecido nas lojas brasileiras da marca.