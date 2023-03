Mecânico tem pernas amputadas após explosão de compressor e morre no hospital

Um jovem trabalhador identificado como Erick Kaian Tiago, 20 anos, morreu após um compressor de ar estourar em uma borracharia, no Distrito Industrial, no fim da tarde desta terça-feira (14), em Rondonópolis (MT). O jovem morreu horas após dar entrada no Hospital Regional. Uma outra pessoa de 28 anos que também estava no local ficou ferida e precisou ser encaminhada para o Hospital com ferimentos no braço.

Conforme consta no documento de Requisição de Perícia, o jovem estava próximo de um compressor de ar quando o equipamento estourou. O rapaz ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital Regional com ferimentos nas pernas, braço e rosto.

Ainda conforme consta no documento, o jovem teve as duas pernas amputadas e não resistiu aos ferimentos.

Na Requisição ainda consta que Erick trabalhava como mecânico de motos.